Один из них предусматривает распад России.

Есть три возможных сценария завершения войны с Россией, Украина не сможет соперничать с агрессором по принципу "мясорубка на мясорубку" - его сейчас применяет враг.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в ходе конференции Forbes "Строим вместе".

Сценарии завершения войны от Резникова:

очередная серия "жестов доброй воли" россиян, как это было на севере Украины и острове Змеиный. Сценарий предусматривает выход Украины на границы до 24 февраля, а дальше, вероятно, начнутся переговоры о статусе оккупированных районов Донбасса и Крыма при содействии международных партнеров;

постепенная борьба и удары по самым болезненным местам российской армии с помощью современного оружия. "Мы не можем воевать с ними по принципу"мясорубка на мясорубку". К тому же наши партнеры не смогли бы нас поддержать при таких обстоятельствах", - подчеркнул министр.

"парад суверенитетов" в России и распад страны. "Это самый длинный сценарий, но мы точно увидим его при нашей жизни", - уточнил Резников.

По словам главы Минобороны, для формирования гарантий безопасности Украине стоит двигаться по принципу создания новых оборонных альянсов.

"Мы видим, что благодаря "Брекзиту" Великобритания не связана позициями разных членов Евросоюза. У нас фантастические отношения со странами Балтии, я аплодирую нашим отношениям с Польшей, еще недавно нам говорили, что участие Украины в проекте "Триморье" невозможно, сейчас это стало реальностью", - сказал Резников.

Ранее в американском Институте изучения войны отметили, что российские войска инициировали оперативную паузу для восстановления боеспособности.

Как прогнозирует советник главы ОП Алексей Арестович, война с РФ может завершиться за 2,5 года, а непосредственно боевые действия - раньше.