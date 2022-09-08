Силы ПВО уничтожили ракету в воздухе.

Появились новые подробности о ракетном ударе по Кривому Рогу Днепропетровской области днем в четверг, 8 сентября.

Информацию об атаке российских оккупантов сообщила оперативная группировка войск "Каховка".

Отмечается, что россияне атаковали Криворожский район Днепропетровской области крылатой ракетой Х-59 класса "воздух-поверхность". Ее выпустили из истребителя Су-35 с направления Азовского моря.

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"Силами противовоздушной обороны (ПВО) ракета уничтожена в воздухе", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 8 сентября Россия атаковала Кривой Рог.

Сначала в местных пабликах появились сообщения о взрывах, позже эту информацию подтвердил глава военно-гражданской администрации Александр Вилкул: "Кривой Рог - ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях".

Напомним, Вилкул заявлял, что ситуация на Криворожском направлении фронта остается напряженной и динамичной, но полностью находится под контролем Вооруженных сил Украины. Последние два дня оккупанты не обстреливали Криворожский район.

Также стало известно, что вокруг Кривого Рога построены глубокоэшелонированные фортификационные сооружения.

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