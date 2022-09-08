Появились новые подробности о ракетном ударе по Кривому Рогу Днепропетровской области днем в четверг, 8 сентября.
Информацию об атаке российских оккупантов сообщила оперативная группировка войск "Каховка".
Отмечается, что россияне атаковали Криворожский район Днепропетровской области крылатой ракетой Х-59 класса "воздух-поверхность". Ее выпустили из истребителя Су-35 с направления Азовского моря.
"Силами противовоздушной обороны (ПВО) ракета уничтожена в воздухе", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 8 сентября Россия атаковала Кривой Рог.
Сначала в местных пабликах появились сообщения о взрывах, позже эту информацию подтвердил глава военно-гражданской администрации Александр Вилкул: "Кривой Рог - ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях".
Напомним, Вилкул заявлял, что ситуация на Криворожском направлении фронта остается напряженной и динамичной, но полностью находится под контролем Вооруженных сил Украины. Последние два дня оккупанты не обстреливали Криворожский район.
Также стало известно, что вокруг Кривого Рога построены глубокоэшелонированные фортификационные сооружения.