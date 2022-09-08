В четверг, 8 сентября, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области.
Сначала в местных пабликах появились сообщения о взрывах, позже эту информацию подтвердил глава военно-гражданской администрации Александр Вилкул в своем Телеграмм-канале.
"Кривой Рог - ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях", - говорится в сообщении.
Пока нет информации ни о разрушениях, ни о возможных пострадавших в результате атаки РФ.
Напомним, что 6 сентября российские оккупанты ударили по нефтебазе в Кривом Роге.
Сегодня, 8 сентября, начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявлял, что ситуация на Криворожском направлении фронта остается напряженной и динамичной, но полностью находится под контролем Вооруженных сил Украины. Последние два дня оккупанты не обстреливали Криворожский район.
Также Вилкул рассказывал, что вокруг Кривого Рога построены глубокоэшелонированные фортификационные сооружения.