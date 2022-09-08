Последние два дня оккупанты не обстреливали Криворожский район.

Ситуация на Криворожском направлении фронта остается напряженной и динамичной, но полностью находится под контролем Вооруженных сил Украины.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Ситуация на нашем направлении фронта остается напряженной и динамичной, но полностью находится под контролем Вооруженных сил Украины. За последние несколько дней крылатыми ракетами непосредственно в Кривом Роге были уничтожены две нефтебазы. Наши спасатели уже ликвидировали пожары, но это были достаточно серьезные испытания. Сегодня под обстрел попала Никопольская община, Никополь, Марганец, потому что орки бьют с оккупированной левой стороны реки Днепр, из Запорожской области, где они прячутся под прикрытием Запорожской АЭС", - сказал он.

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Также Вилкул добавил, что последние два дня по Криворожскому району вражеских обстрелов не фиксируют.

"По Криворожскому району уже двое суток обстрелов, благодаря нашим Вооруженным силам и Богу, не было. После того как в результате наступательных действий последней недели полоса фронта были сдвинута, было освобождено несколько ключевых населенных пунктов, в Криворожском районе стало тише, орки уже не достают много к чему "Градом" и ствольной артиллерией, но еще достают "Ураганами", - сказал он.

Также он отметил, что уничтожение нефтебаз не приведет к дефициту горючего в регионе.

Напомним, что 6 сентября российские оккупанты ударили по нефтебазе в Кривом Роге.

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