Сейчас работы по разбору завалов завершены.

Под завалами жилого дома в Славянске, в который утром попала ракета оккупантов, обнаружили тела троих погибших.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Донецкой области.

"По состоянию на 17: 07 на месте разбора завала частично разрушенного в результате обстрела 3-этажного многоквартирного жилого дома в городе Славянск обнаружено тело женщины (анкетные данные устанавливаются). Всего с начала работ обнаружены тела 3 погибших лиц (2 мужчин и 1 Женщины)", - информируют спасатели.

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Отмечается, что проведена расчистка и разбор около 50 т разрушенных элементов дома.

Сейчас работы завершены.

Как сообщал УНИАН, оккупанты утром нанесли удары по школе и жилому дому в Славянске.

По состоянию на 14: 00 на месте разбора завала спасателями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обнаружено тело мужчины.

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