Четыре дома уничтожены огнем.

В Одесской области в результате ночного ракетного удара более 60 домов стали непригодными для жизни, среди пострадавших - дети.

Об этом сообщает Одесская районная военная администрация.

Отмечается, что начальник администрации Юрий Крук осмотрел место после ракетного удара в селе Маяки.

"Очередной прилет по жилым зданиям в Одесском районе. В результате этого два частных дома разрушены до основания, более 60 жилых домов не пригодны для жизни, разрушена инфраструктура населенного пункта", - сказал глава Одесской РОА.

На месте работают следственно-оперативные группы, соответствующие службы работают над восстановлением газоснабжения и электроснабжения.

Как уточнили в областной прокуратуре, в результате ракетного удара по одному из приграничных сел Одесского района повреждении около 65 частных домов, из которых 4 дома полностью уничтожены огнем.

По предварительным данным, восемь мирных жителей получили множественные ранения, из которых двое детей – трехлетние близнецы. Информация о других пострадавших уточняется. Погибших нет.

Каких-либо военных объектов рядом нет. Предварительно, обстрел осуществлен крылатой ракетой Х-22.

Как сообщал УНИАН, ночью сегодня, 27 июня, в одном из населенных пунктов на Одесчине в результате попадания вражеских ракет произошло разрушение и возгорание нескольких жилых домов и хозяйственных построек. Пострадали 8 человек.

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