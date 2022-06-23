Озеро высыхает, а аквакультурные предприятия несут убытки.

В Одесской области из-за войны озеро Сафьяны оказалось на грани уничтожения.

Об этом журналистам сообщили в Одесском рыбоохранном патруле.

Отмечается, что 22 июня начальник Управления Госрыбагентства в Одесской области Никита Коренев посетил аквакультурные предприятия и специальные товарные рыбные хозяйства юга Одесской области.

В частности, Коренев встретился с директорами крупных предприятий "Придунайская Нива" и "Ново-Некрасовский", которые занимаются выращиванием рыбопосадочного материала в Одесской области.

В патруле подчеркнули, что нехватка финансов – главная проблема аквакультурных предприятий. Дорогая электроэнергия, корма, сложности со снабжением в военное время загоняют предприятия во все больший кризис.

"А с началом войны почти исчез спрос на малька и личинку. К сожалению, мы столкнулись с еще одной проблемой, которая требует немедленного решения. Озеро Сафьяны - на грани экологической катастрофы. Субъекты хозяйствования не могут в полном объеме вести работу, потому что озеро уменьшается на глазах", - сказал Коренев.

Он намерен обратиться за помощью в Государственное агентство водных ресурсов Украины и другие организации, чтобы спасти водоем от исчезновения.

Справка УНИАН. Сафьяны - озеро в Измаильском районе Одесской области, в низовьях реки Дунай. Площадь озера меняется от 250 до 420 га. Температура воды летом до 25-26°C, зимой озеро замерзает. Вода озера используется для орошения.

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