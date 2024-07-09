В СБУ обнародовали имеющиеся доказательства, которые свидетельствуют, что российские захватчики применили именно этот боеприпас.

Служба безопасности Украины отмечает, что получены новые доказательства, подтверждающие, что Россия ударила по детской больнице "Охматдет" ракетой Х-101.

Как говорится в сообщении СБУ в социальной сети Facebook, на месте трагедии найден обломок двигателя крылатой ракеты Х-101.

Кроме того, следователи СБУ обнаружили:

Видео дня

▪️ обломок механизма раскрытия крыльев ракеты Х-101;

▪️ обломок блока постановки помех ракеты Х-101;

▪️ среднюю часть корпуса крылатой ракеты Х-101;

▪️ обтекатель хвостового отсека и обломок гидроблока крылатой ракеты Х-101;

▪️ обломки кожуха двигателя крылатой ракеты Х-101 с отображением инвентарного (внутренняя сторона) и серийного номеров (внешняя сторона).

"Выводы экспертов однозначны - это был целенаправленный удар рашистов", - отмечается в сообщении.

В этой связи сказано, что об этом свидетельствуют не только обломки ракеты, найденные на месте удара, но и анализ данных траектории полета, характер нанесенных повреждений, а также большое количество видео- и фотоматериалов. Кроме того, подтверждают целенаправленный ракетный удар РФ и другие нюансы.

Во-первых - характер разрушений (полностью уничтожен двухэтажный корпус больницы, окружающие здания имеют значительные повреждения), присущий именно для боевой части Х-101 (400 кг). В СБУ подчеркивают, что разрушения ни в коем случае не могли быть вызваны зенитно-ракетным комплексом NASAMS, боевые части ракет к которому примерно в 20 раз менее мощные.

Во-вторых - пропорции, форма и размеры ракеты, которая зафиксирована на имеющихся в открытом доступе видео, полностью соответствуют ракете Х-101, и, наоборот, не характерны для ЗКР, в т.ч. к ЗРК NASAMS.

"Попытки российских пропагандистов сравнить ракету на видео, которая поражает больницу за несколько сотен метров, с размерами здания на переднем плане - циничная и бессмысленная манипуляция", - отмечается в сообщении.

В-третьих - траектория полета ракеты полностью соответствует характеристикам Х-101 (набор высоты, или "горка", перед атакой цели, и атака примерно под углом 60 градусов);

В-четвертых - нанесение удара по детской больнице "Охматдет" именно крылатой ракетой авиационного базирования Х-101 зафиксировано материалами объективного контроля с помощью радаров.

Как отмечал Председатель СБУ Василий Малюк, Служба безопасности сделает все возможное, чтобы враг почувствовал максимальное возмездие за каждое свое военное преступление: "Это возмездие будет и по закону, и по морали. Государство-террорист - это не абстрактное понятие. Есть конкретные имена убийц. И их ничто не спасет от правосудия".

Российская атака на "Охматдет"

Как сообщал УНИАН, в Киеве на территории крупнейшей детской больницы в Украине "Охматдет" уже завершены спасательные аварийно-работы. В результате российского удара погибли 2 человека, всего за помощью обратилось 32 раненых. Госпитализированы с травмами 8 детей.

В Воздушных силах отметили, что 8 июля российские захватчики выпустили по Украине 38 ракет различных типов и из низ 30 - были сбиты.

Комментируя ракетный удар по детской больнице "Охматдет" 8 июля в Киеве, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы не атакует гражданские объекты в Украине, а лишь "поражает военную инфраструктуру".

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