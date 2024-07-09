В Кремле нагло заявили, что наносят удары только по военным объектам.

Комментируя ракетный удар по детской больнице "Охматдет" 8 июля в Киеве, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы не атакует гражданские объекты в Украине, а лишь "поражает военную инфраструктуру".

"Россия во время спецоперации в Украине не наносит ударов по гражданским объектам. То, что произошло вчера в киевском госпитале - это падение антиракеты. Руководствуйтесь заявлениями нашего Минобороны", - нагло сказал он.

В то же время представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "бандеровцы сознательно размещают системы ПВО в жилых кварталах, прикрываясь мирными жителями как "живым щитом". В своем заявлении она также добавила, что по "Охматдету" якобы ударила одна из ракет ЗРК NASAMS.

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"При этом по соседству с клиникой находится завод "Артем", а в шаговой доступности расположен комплекс зданий Минобороны Украины и склады ВСУ", - цинично добавила она.

Удар по "Охматдету" - последние новости

Как ранее писал УНИАН, российская ракета была запрограммирована именно на удар по "Охматдету". Радио Свобода со ссылкой на источник в правоохранительных органах Украины пишет, что перед самым заходом на цель ракета Х-101 сделала запрограммированную "горку" для увеличения угла атаки.

В Воздушных силах сообщили, что 8 июля российские захватчики выпустили по Украине 38 ракет различных типов. Украинской ПВО удалось сбить 30 из них.

Также в МВД назвали окончательное число жертв в результате удара по детской больнице. По данным главы министерства Игоря Клименко, на этой локации 2 человека погибли, за медицинской помощью обратилось 32 раненых. Госпитализированы с травмами 8 детей.

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