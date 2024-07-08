Силы противовоздушной обороны сбили 30 вражеских ракет.

Сегодня, 8 июля, российские оккупанты выпустили по Украине 38 ракет различных типов, из них 30 были сбиты.

Командующий Воздушных сил Николай Олещук в Telegram отметил, что 8 июля около 10 утра враг нанес комбинированный ракетный удар по Украине с использованием ракет воздушного, морского и наземного базирования.

По предварительным данным, российские военные преступники выпустили 38 ракет различных типов:

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1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

4 баллистические ракеты "Искандер-М";

1 крылатую ракету 3М22 "Циркон";

13 крылатых ракет Х-101;

14 крылатых ракет "Калибр";

2 крылатые ракеты Х-22;

3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

Олещук отмечает, что Противовоздушной обороне удалось уничтожить 30 вражеских ракет:

1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

3 баллистические ракеты "Искандер-М";

11 крылатых ракет Х-101;

12 крылатых ракет "Калибр";

3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

"Мир должен жестко отреагировать на это преступление. И дискуссий о том можно ли наносить удары по военным объектам на территории России вообще не должно быть. Отомстим за каждого украинца", - подчеркнул Олещук.

Удар по Украине 8 июля 2024 года - главные новости

8 июля российские оккупанты ударили по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет". СБУ квалифицировала это как военное преступление и открыла по данному факту уголовное производство. По предварительным данным следователей, для огневого поражения медучреждения оккупанты применили стратегическую крылатую ракету Х-101.

Как сообщил пресс-центр СБУ, на месте трагедии уже найдены соответствующие доказательства: в частности обломки корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером и часть руля этой же ракеты.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в больнице Охматдет сейчас 16 пострадавших. Семеро из них - дети. 15 пострадавших госпитализировали.

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