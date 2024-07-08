Сегодня, 8 июля, российские оккупанты выпустили по Украине 38 ракет различных типов, из них 30 были сбиты.
Командующий Воздушных сил Николай Олещук в Telegram отметил, что 8 июля около 10 утра враг нанес комбинированный ракетный удар по Украине с использованием ракет воздушного, морского и наземного базирования.
По предварительным данным, российские военные преступники выпустили 38 ракет различных типов:
- 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
- 4 баллистические ракеты "Искандер-М";
- 1 крылатую ракету 3М22 "Циркон";
- 13 крылатых ракет Х-101;
- 14 крылатых ракет "Калибр";
- 2 крылатые ракеты Х-22;
- 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.
Олещук отмечает, что Противовоздушной обороне удалось уничтожить 30 вражеских ракет:
- 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
- 3 баллистические ракеты "Искандер-М";
- 11 крылатых ракет Х-101;
- 12 крылатых ракет "Калибр";
- 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.
"Мир должен жестко отреагировать на это преступление. И дискуссий о том можно ли наносить удары по военным объектам на территории России вообще не должно быть. Отомстим за каждого украинца", - подчеркнул Олещук.
Удар по Украине 8 июля 2024 года - главные новости
8 июля российские оккупанты ударили по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет". СБУ квалифицировала это как военное преступление и открыла по данному факту уголовное производство. По предварительным данным следователей, для огневого поражения медучреждения оккупанты применили стратегическую крылатую ракету Х-101.
Как сообщил пресс-центр СБУ, на месте трагедии уже найдены соответствующие доказательства: в частности обломки корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером и часть руля этой же ракеты.
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в больнице Охматдет сейчас 16 пострадавших. Семеро из них - дети. 15 пострадавших госпитализировали.