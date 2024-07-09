Медсестра из "Охматдета" назвала вражескую атаку террором.

Ракетный удар России по "Охматдету" в Киеве в понедельник, 8 июля, в частности, пережили 11-летний Алексей, которому утром в этот день делали операцию на тазобедренном суставе, и он находился под наркозом, и 68-летняя медсестра Нина.

Мать мальчика - 40 летняя Светлана, сказала корреспонденту Bild, что просто рада тому, что ее ребенка не было в той части здания, которое оказалось разрушенным в результате вражеского ракетного удара. "Мы не знаем, что будет дальше. Вообще Алексею нужно оставаться под капельницами как минимум две недели", - добавила женщина.

Медик поделилась, что до удара стояла возле окна, а потом ее позвала работать коллега. "Я развернулась и пошла к ней. Вскоре раздался взрыв, я почувствовала взрывную волну и осколки стекла. Все знают, что это больница, где лечат маленьких детей. Как такое могло случиться, почему? Это террор!", - подчеркнула женщина.

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В центре внимания Киев - "Охматдет" россияне атаковали ракетой

Днем 8 июля российские захватчики совершили массированный удар по Украине - противники запустили 38 ракет, и украинским воинам удалось сбить 30 из них. В частности, под ударом оказались ряд районов Киева. Одна из вражеских ракет попала в "Охматдет", часть здания разрушена, под завалами оказались люди. СМИ писали, что враги специально запрограммировали ракету Х-101 на поражение "Охматдета".

9 июля на территории "Охматдета" завершили аварийно-спасательные работы. По сведениям главы Министерства внутренних дел Украины Игоря Клименко, в результате удара РФ по больнице погибли два человека, с травмами госпитализированы восемь несовершеннолетних.

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