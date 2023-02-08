Игорь Терехов показал огромные воронки на местах ударов.

Российские оккупанты в ночь на 8 февраля ударили по Харькову ракетами. В городе зафиксировали несколько "прилетов".

"Под ударом оказался и наш Центральный парк", - сообщил городской глава Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

Кроме того, он опубликовал фото с места "прилетов". На снимках видно огромные воронки, которые остались в результате попадания российских ракет.

Видео дня

Также Терехов обнародовал видео момента одного из ударов по Центральному парку Харькова.

Ночные удары по Харькову - что известно

Около 23:00 во вторник, 7 февраля 2023 года, российские оккупанты начали обстрел Харьковской области. В Харькове раздалось несколько взрывов.

Глава Харьковской ОВА Олег Синєгубов призвал жителей находится в укрытиях.

Позже мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о шести "прилетах" по центральной части города. Кроме того, он подтвердил удар по промышленному объекту в Киевском районе города. Также сообщлось о возгорании на месте одного из прилетов.

Отмечется, что по городу россияне ударили ракетами С-300.

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