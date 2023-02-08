Российские оккупанты в ночь на 8 февраля ударили по Харькову ракетами. В городе зафиксировали несколько "прилетов".
"Под ударом оказался и наш Центральный парк", - сообщил городской глава Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале.
Кроме того, он опубликовал фото с места "прилетов". На снимках видно огромные воронки, которые остались в результате попадания российских ракет.
Также Терехов обнародовал видео момента одного из ударов по Центральному парку Харькова.
Ночные удары по Харькову - что известно
Около 23:00 во вторник, 7 февраля 2023 года, российские оккупанты начали обстрел Харьковской области. В Харькове раздалось несколько взрывов.
Глава Харьковской ОВА Олег Синєгубов призвал жителей находится в укрытиях.
Позже мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о шести "прилетах" по центральной части города. Кроме того, он подтвердил удар по промышленному объекту в Киевском районе города. Также сообщлось о возгорании на месте одного из прилетов.
Отмечется, что по городу россияне ударили ракетами С-300.