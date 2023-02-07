В городе прогремело шесть взрывов.

Около 23:00 во вторник, 7 февраля 2023 года, российские оккупанты начали обстрел Харьковской области. В Харькове раздалось несколько взрывов.

"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты наносят удары! Оставайтесь в укрытиях!", – написал глава Харьковской ОВА Олег Синєгубов.

Корреспонденты "Суспильного" сообщают, что в городе прогремело уже шесть взрывов. При этом в области объявлена воздушная тревога.

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Обстрелы Харьковщины

В воскресенье, 5 февраля, российские захватчики ударили по Харькову. Оккупанты попали в центральную часть города. Сообщалось, что обстрелы русские войска вели с С-300.

Одна из ракет попала в пятиэтажное здание высшего учебного заведения и нанесла серьезные разрушения. Получил ранение охранник. Другая вражеская ракета попала возле жилого дома. Пострадали четверо его жителей

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, как можно защитить Харьков от обстрелов со стороны России после окончания войны, чтобы город смог возрождаться, несмотря на соседство с агрессором. По его словам, в этом вопросе есть два варианта.

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