В результате обстрела города Волчанск повреждена также городская больница, произошел пожар.

Вчера около 23:00 российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Харькова. Четыре ракеты, предварительно С-300, попали в объект гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его данным, разрушены здания, произошел масштабный пожар. Также зафиксированы удары по территории Центрального парка. "Ликвидация последствий ударов продолжается", - отметил он.

Также по данным Синегубова, в течение суток враг массированно обстреливал Волчанск, Купянск, Дворичну, Стрилечу, Ветеринарное и другие приближенные к линии соприкосновения населенные пункты Чугуевского, Купянского и Харьковского районов.

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"В Волчанске в результате артобстрела получила ранения и была госпитализирована девушка 16 лет, 74-летняя женщина, к сожалению, погибла", - сообщил он.

"Повторные повреждения в результате обстрела получила городская больница Волчанска, произошел пожар. Один из осколков попал в автомобиль "скорой", которая везла пациента", - добавил он и уточнил, что на этот раз обошлось без пострадавших.

Кроме того, в Купянске обстрелами разрушено 6 и повреждено 10 гаражей, произошли пожары.

Обстрелы Харьковщины

5 февраля россияне ударили по Харькову с С-300. Оккупанты попали в центральную часть города. Одна из ракет попала в пятиэтажное здание высшего учебного заведения и нанесла серьезные разрушения. Получил ранение охранник. Другая ракета упала возле жилого дома и ранила четырех человек.

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