По ее словам, 29 декабря Юг задело достаточно мощно, а сегодня там ракеты фактически не фигурировали.

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк объяснила, какую тактику российские оккупанты применили во время массовой ракетной атаки сегодня, 2 января, и похожи ли траектории ракет с теми, что были 29 декабря. Об этом она рассказала в прямом эфире телеканала "Киев".

"Очевидно, что даже по повреждениям маршруты были немножко другие. Потому что действительно эта атака была направлена несколько на другие регионы Украины. Если в прошлый раз, 29 декабря, Юг задело достаточно мощно, то на этот раз здесь ракеты фактически не фигурировали. Очень малое количество ракет очень быстро проходило нашу зону ответственности и фактически не было даже времени среагировать на их уничтожение", - заявила Гуменюк.

Но, по ее словам, система противовоздушной обороны всей страны работала в насыщенном и интенсивном режиме, поскольку действительно понимали, что маршруты следования ракет могут быть очень сложными.

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Массированная атака РФ 2 января - детали

Утром, 2 января, российские оккупанты атаковали территорию Украины "Кинжалами" и другими ракетами. Произошло падение обломков и возгорание зданий в нескольких районах Киева. Особенно тяжелые последствия в Соломенском районе, где произошло возгорание многоэтажки.

Во время сегодняшней ракетной атаки противовоздушная оборона столицы сбила более 6 десятков ракет Х-101/Х555Х-55 и десяток Х-47М2 "Кинжал".

В результате утренней ракетной атаки РФ, повлекшей возгорание многоэтажки в Соломенском районе, уже известно о почти 50 пострадавших людях, два человека погибли.

Также Россия нанесла ракетный удар по центру Харькова. Сейчас известно о гибели 91-летней женщины и 47 пострадавших, среди которых-дети.

Повреждены многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки, другая гражданская инфраструктура, автомобили.

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