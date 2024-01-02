Два человека погибли.

Вследствие утренней ракетной атаки РФ, повлекшей возгорание многоэтажки в Соломенском районе, уже известно о почти 50 пострадавших людях, два человека погибли. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

"До 49 увеличилось количество пострадавших в доме Соломенского района. И уже двое погибших. Госпитализировали 43 человека. Все экстренные службы работают на месте".

Кличко также показал видео с места трагедии, отметив, что неподалеку от дома организовали временный пункт обогрева, где людям оказывают необходимую помощь.

В Киевской городской госадминистрации также показали фото поврежденной многоэтажки в Соломенском районе.

Ракетный удар по Киеву - что известно

Утром, 2 января, российские оккупанты атаковали территорию Украины "кинжалами" и другими ракетами. Произошло падение обломков и возгорание зданий в нескольких районах Киева. Особенно тяжелые последствия в Соломенском районе, где произошло возгорание многоэтажки.

Во время сегодняшней ракетной атаки противовоздушная оборона столицы сбила более 6 десятков ракет Х-101 / Х555Х-55 и десяток Х-47М2 "Кинжал".

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