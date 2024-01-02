Почти в каждом районе Киева имеются повреждения гражданской инфраструктуры.

Во время массированной ракетной атаки Россия выпустила по Украине около 11 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram. "Очередной ракетный террор на мирное население Украины ... РФ выпустила по Украине около 11 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал". Россия-страна, которая воюет с многоэтажками и мирным населением, убивая украинцев ежедневно и каждую ночь", - написал Лубинец.

По его словам, по состоянию на утро 2 января в результате российской атаки почти в каждом районе Киева имеются повреждения гражданской инфраструктуры, поднимаются пожары, есть пострадавшие. В Харькове - более 40 раненых, одна женщина погибла.

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"Мир не должен молча смотреть на зверства, которые страна-агрессор безжалостно и жестоко совершает против украинского народа!",- добавил уполномоченный по правам человека.

Ракетная атака 2 января-что известно

Утром 2 января российские оккупанты запустили по Украине десятки ракет. Основной удар пришелся на Киев и Харьков. В столице обломки ракет повлекли много повреждений и пожаров в разных районах столицы, есть пострадавшие, известно об одной погибшей женщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил об одном погибшем человеке и более 40 пострадавших в Харькове в результате обстрелов.

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