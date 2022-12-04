Несмотря на усилия российских властей по обеспечению контроля над информационной средой, война становится все более ощутимой для многих россиян.

В России фиксируется значительное уменьшение поддержки так называемой "специальной военной операции" среди населения.

Именно поэтому в будущем из-за отсутствия значительных успехов российским властям будет все труднее добиваться от россиян согласия на ее продление, говорится в свежем обзоре разведки Великобритании.

Британская разведка ссылается на опубликованные российским изданием "Медуза" результаты закрытых соцопросов Федеральной службы охраны РФ, согласно которым 55% россиян выступают за мирные переговоры с Украиной, и лишь 25% поддерживают продолжение "конфликта".

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В разведке отметили, что эти данные соответствуют аналогичному независимому опросу за октябрь, в котором 57% респондентов в РФ высказались в пользу переговоров. При этом в апреле 2022 года около 80% россиян утверждали, что поддерживают войну в Украине.

"Несмотря на усилия российской власти по обеспечению повсеместного контроля над информационной средой, "конфликт" становится все более ощутимым для многих россиян после "частичной мобилизации" в сентябре 2022 года", – пояснили в разведке Британии.

"Поскольку Россия вряд ли достигнет значительных успехов на поле боя в ближайшие несколько месяцев, Кремлю, вероятно, будет все труднее поддерживать даже молчаливое одобрение войны среди населения", – подытожили в британской разведке.

Репрессии в РФ: что известно

В конце сентября режим Путина усилил репрессии из-за объявления частичной мобилизации. Отдельно, усилены полицейские меры.

На дорогах в отдельных регионах выставлены полицейские блокпосты, идут обыски в домах местных жителей, также проводятся поиски людей, которые общаются с украинцами.

Кремль усилил репрессии в отношении "инакомыслящих", а с 1 декабря в РФ вступили в силу поправки к закону об "иностранных агентах", направленные против критиков и оппонентов диктаторскому режиму Владимира Путина.

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