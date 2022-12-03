Президент России понял, что мир отреагирует на применение ядерного оружия, поэтому задействовал другую, не менее неприемлемую тактику.

Ядерные угрозы президента России Владимира Путина вызвали реакцию у разных стран. Мировые лидеры дали понять, что в случае применения ядерного оружия ответная реакция будет жесткой. Поэтому РФ начала применять другую, не менее неприемлемую военную тактику. Она перешла к массированным террористическим ударам по энергетическим объектам.

Таким мнением поделилась заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время визита в Киев и беседы с журналистами. Она заявила: "Вы видели, что не только США, но и другие члены G7 выходили на Кремль с сигналами о том, что абсолютно неприемлемо и безответственно разбрасываться этим [ядерными угрозами]".

По словам Нуланд, Россия уже стала изгоем. Однако совместный ответ западных стран на риторику Путина и предупреждения о колоссальных последствиях заставили РФ отказаться от идеи ядерного удара. Но после этого агрессор избрал другой метод террора — атаки на энергетическую инфраструктуру.

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"Россия перенесла войну с поля боя на гражданских, в дома людей, что само по себе является абсолютно неприемлемой эскалацией", — добавила Нуланд, упомянув, что Запад продолжает накладывать санкции на РФ.

По словам заместителя госсекретаря, сейчас ядерный удар не входит в непосредственные планы агрессора. Однако западные страны должны "оставаться бдительными" и следить за любыми потенциальными угрозами от России.

"После всех этих разговоров о ядерном оружии, которые были очень опасными, угрожающими и неприемлемыми, и когда мы объяснили, какой будет цена для России — тогда Путин решил делать что-то другое. И с этим "другим" вам приходится сейчас жить", — подытожила Нуланд.

Возможное применение ядерного оружия Россией: последняя информация

В конце ноября на этот счет высказался президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Путин очень зависит от своего общества и хочет дальше жить. Поэтому глава РФ вряд ли пойдет на ядерный удар.

Журналисты портала Newsweek в конце ноября получили доступ к письмам, которые подтвердили, что в российских кулуарах обсуждалось применение ядерного оружия. Однако Путин в этих беседах не участвовал.

По мнению бывшего командующего американской армии в Европе генерала Бена Ходжеса, после ядерного удара в войну вступят США.

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