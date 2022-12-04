Россия продолжает искать возможности для достижения хотя бы каких-то успехов на фронте. И если в феврале Кремль планировал "взять Киев за три дня", то теперь страна-агрессор понимает, что без помощи от других государств никак не справится.
Аналитики Института изучения войны (ISW) рассказали о том, зачем РФ провела тайные встречи с представителями Ирана и Беларуси. Страна-агрессор пытается "добыть" новые дроны и ракеты, а также заставить Лукашенко полноценно вступить в войну против Украины.
Так, 3 декабря стало известно, что заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин встретился с начальником Генштаба Ирана генерал-майором Мохаммадом Бегери. Их встреча состоялась в Тегеране. И если Иран информацию об этом уже комментирует, то РФ обо всем умалчивает.
"Согласно официальным сообщениям иранских государственных СМИ, они обсудили неуточненное военное сотрудничество. Возможно, они обсуждали продажу иранских беспилотников и ракет России для использования в Украине. Багери является главой обороны Ирана и отвечает за военную политику и стратегическое руководство", - отметили в ISW.
Помимо этого, вчера стало известно, что самолет Путина заметили в воздушном пространстве Беларуси. Оказалось, министр обороны РФ Сергей Шойгу отправился на встречу с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным. Они утвердили поправки к так называемому "Соглашению о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере".
"Шойгу также встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко, в ходе которого Лукашенко заявил, что беларусские и российские войска продолжают совместные учения на территории Беларуси, чтобы "Союзное государство могло отразить любую агрессию". Шойгу, вероятно, встречался с Хрениным и Лукашенко, пытаясь оказать давление на Беларусь, чтобы она и дальше поддерживала наступательную кампанию России в Украине", сообщили в ISW.
Аналитики также добавили, что ранее они оценили вероятность того, что Беларусь может полноценно вмешаться в войну РФ против Украины. По мнению экспертов, существуют внутренние факторы, которые сдерживают Лукашенко, а потому он этого не сделает.
РФ и Беларусь: как Путин втягивает в войну против Украины Лукашенко
Беларусь помогает РФ с первого дня полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину. Так, 24 февраля войска россиян совершали прорыв на территорию нашей страны с Беларуси. Это даже зафиксировано на видео. Помимо этого, из Беларуси РФ запускает дроны и ракеты, которыми пытается нанести удары по Украине.
Вчера, 3 декабря, стало известно, что Шойгу неожиданно прибыл в Беларусь и подписал изменения о военном "союзничестве". Визит министра ни российскими, ни белорусскими властями не анонсировался.
Шойгу также провел встречу с Лукашенко, после которой последний заявил, что сегодня беларусская и российская армия "готовятся как единая армия". Лукашенко также напомнил, что в республике продолжается "слаживание" подразделений обоих стран. Помимо этого он проговорился, что белорусские военные учат российских "мобиков".