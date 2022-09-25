Военный эксперт Олег Жданов сообщил, что из некоторых источников поступает информация, что президент РФ Владимир Путин хочет до 15 ноября закончить войну, надеясь на капитуляцию Украины.
Об этом Жданов сказал в очередном своем видео относительно оперативной обстановки с российским вторжением, размещенном на Youtube-канале.
"Россия не может собрать миллион человек для мобилизации в кратчайшие сроки. По моим оценкам, это продлится до весны... Первые 300 тысяч они до ноября или до конца года мобилизуют. Хотя Россия почему-то ориентируется на 15 ноября. Есть информация, что якобы до 15 ноября Путин хочет закончить войну. Но в его понимании окончание войны - это когда Украина согласится на переговоры и подпишет капитуляцию на условиях РФ. То есть Украина должна согласиться с потерей территорий, признать их российскими и не вступать в НАТО", - сказал Жданов.
Он отметил, что это нужно РФ, чтобы иметь возможность подготовиться и осуществить повторное нападение и оккупировать всю Украину.
При этом Жданов подчеркнул, что Украина со старым советским оружием смогла переломить ход войны и "перемолоть" профессиональную российскую армию. Теперь же РФ хочет напугать Украину "любительской армией".
"Мы стали профессиональной армией западного типа. Подготовка личного состава и оружие отличаются. А потому те люди, которых сюда пригонит РФ, станут жертвами этой войны. Чем больше они людей пригонят, тем больше потерь у них будет", - подчеркнул Жданов.
Мобилизация в России и ядерный шантаж Путина через "референдумы"
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.
В британской разведке считают, что России придется решать логистические и административные проблемы, чтобы собрать 300 тыс. военнослужащих, которые вряд ли станут боеспособными в течение месяцев.
Эксперты отмечают, что даже эта ограниченная мобилизация будет очень непопулярной среди части российского населения, и Путин берет на себя значительный политический риск в надежде создать необходимую боевую мощь. Также отмечается, что этот шаг фактически является признанием, что Россия исчерпала запас добровольцев, которые готовы воевать в Украине.
Издание "Новая газета. Европа" со ссылкой на источник в администрации Путина сообщил, что засекреченный пункт указа о мобилизации позволяет Минобороны РФ мобилизовать 1 млн человек.
Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что "референдумы", мобилизации и ядерные угрозы РФ ведут к самоуничтожению страны-агрессора.
"В последние дни меня часто спрашивают: все эти "референдумы", мобилизации и ядерные угрозы – куда все идет? Выглядит так, что Кремль пошел по пути самоуничтожения. Они доиграются, что весь мир устроит крестовый поход против империи зла. Более того, этот крестовый поход уже начинается", - отметила она.