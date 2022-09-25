Эксперт подчеркнул, что Украина со старым советским оружием смогла переломить ход войны и "перемолоть" профессиональную российскую армию, теперь же РФ хочет напугать Украину "любительской армией".

Военный эксперт Олег Жданов сообщил, что из некоторых источников поступает информация, что президент РФ Владимир Путин хочет до 15 ноября закончить войну, надеясь на капитуляцию Украины.

Об этом Жданов сказал в очередном своем видео относительно оперативной обстановки с российским вторжением, размещенном на Youtube-канале.

"Россия не может собрать миллион человек для мобилизации в кратчайшие сроки. По моим оценкам, это продлится до весны... Первые 300 тысяч они до ноября или до конца года мобилизуют. Хотя Россия почему-то ориентируется на 15 ноября. Есть информация, что якобы до 15 ноября Путин хочет закончить войну. Но в его понимании окончание войны - это когда Украина согласится на переговоры и подпишет капитуляцию на условиях РФ. То есть Украина должна согласиться с потерей территорий, признать их российскими и не вступать в НАТО", - сказал Жданов.

Видео дня

Он отметил, что это нужно РФ, чтобы иметь возможность подготовиться и осуществить повторное нападение и оккупировать всю Украину.

При этом Жданов подчеркнул, что Украина со старым советским оружием смогла переломить ход войны и "перемолоть" профессиональную российскую армию. Теперь же РФ хочет напугать Украину "любительской армией".

"Мы стали профессиональной армией западного типа. Подготовка личного состава и оружие отличаются. А потому те люди, которых сюда пригонит РФ, станут жертвами этой войны. Чем больше они людей пригонят, тем больше потерь у них будет", - подчеркнул Жданов.

Мобилизация в России и ядерный шантаж Путина через "референдумы"

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.

В британской разведке считают, что России придется решать логистические и административные проблемы, чтобы собрать 300 тыс. военнослужащих, которые вряд ли станут боеспособными в течение месяцев.

Эксперты отмечают, что даже эта ограниченная мобилизация будет очень непопулярной среди части российского населения, и Путин берет на себя значительный политический риск в надежде создать необходимую боевую мощь. Также отмечается, что этот шаг фактически является признанием, что Россия исчерпала запас добровольцев, которые готовы воевать в Украине.

Издание "Новая газета. Европа" со ссылкой на источник в администрации Путина сообщил, что засекреченный пункт указа о мобилизации позволяет Минобороны РФ мобилизовать 1 млн человек.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что "референдумы", мобилизации и ядерные угрозы РФ ведут к самоуничтожению страны-агрессора.

"В последние дни меня часто спрашивают: все эти "референдумы", мобилизации и ядерные угрозы – куда все идет? Выглядит так, что Кремль пошел по пути самоуничтожения. Они доиграются, что весь мир устроит крестовый поход против империи зла. Более того, этот крестовый поход уже начинается", - отметила она.

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