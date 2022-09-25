В министерстве предостерегают, что все, кто будет принимать добровольное участие в подготовке псевдореферендумов или сотрудничать с оккупантами, будут привлечены к ответственности.

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассказали, как украинцам избежать участия в "референдуме" российских оккупантов.

В Минреинтеграции призвали избегать участия в псевдореферендумах и не помогать оккупантам легализовать свое беззаконие.

"Так называемые "референдумы", которые оккупационная власть пытается провести в эти дни на части украинских территорий, никогда не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом. Это бестолковое голосование противоречит Конституции Украины, международному праву, в частности Уставу ООН, и любому здравому смыслу", - отмечается в сообщении.

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Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук настоятельно рекомендует избегать любого контакта с оккупантами.

"Не идите, игнорируйте такие мероприятия, не участвуйте в избирательных комиссиях. Тем, кто участвует в подготовке и проведении псевдореферендумов, грозит уголовная ответственность", - предостерегает она.

В министерстве отметили, что для того, чтобы избежать участия в "референдуме", который оккупанты пытаются провести, следует действовать по следующему алгоритму.

"Если вам стало известно, что к вам могут прийти с ящиками для голосования или будут заставлять идти на избирательный участок, - попробуйте на эти дни сменить место жительства. Если вам написали или позвонили, - не идите на контакт и не разглашайте своих данных", - говорится в сообщении.

В министерстве пояснили, что персональные данные лица враг может использовать, чтобы сфальсифицировать списки и создать видимость явки.

Также в министерстве призвали сообщать о любых фактах принуждения или давления со стороны оккупантов на украинских граждан и привели соответствующие номера.

Так, телефон доверия Службы безопасности Украины - 0 800 501 482 (информация конфиденциальная); "горячая" линия Национальной полиции Украины - 0 800 50 0202.

Кроме того, можно обращаться на "горячую" линию Минреинтеграции для временно оккупированных территорий и из-за рубежа: +38 (096) 078 84 33 или на "горячую" линию Национального информационного бюро: 1648 или +38 (044) 287 81 65 (для звонков из-за границы).

"Минреинтеграции предостерегает: все, кто будет принимать добровольное участие в подготовке псевдореферендумов или сотрудничать с оккупантами, будут привлечены к уголовной ответственности", - отмечается в заметке.

"Референдумы" на захваченных Россией территориях Украины

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты запланировали 23-27 сентября провести на захваченных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью присоединения к Российской Федерации.

В связи с низким процентом посещения "избирательных участков" работники "избирательных комиссий" в сопровождении вооруженных оккупантов собирают подписи местных жителей непосредственно в местах их проживания.

В Мариуполе оккупанты отправляли "мобильные бригады" для проведения "голосования" в рамках псевдореферендума просто на рабочих местах жителей города.

Международное сообщество осудило намерения российских оккупантов. В частности, страны "Большой семерки" и Европейского Союза заявили, что введут санкции против РФ за организацию псевдореферендумов на временно оккупированной территории Украины.

Президент США Джо Байден также пообещал ввести серьезные экономические санкции против России в ответ на проведение оккупантами так называемых "референдумов".

24 сентября в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Украина созывает срочное заседание Совета безопасности Организации Объединенных Наций из-за псевдореферендумов. В МИД Украины отмечают, что РФ надо привлечь к ответственности за попытки изменить международно признанные границы Украины.

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