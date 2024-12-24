Он и пушка, которая тоже некогда была памятником, должны "принести пользу".

Уманский горсовет единогласно принял решение о передаче в пользование воинам Национальной гвардии Украины советского танка Т-34 и пушки, которые ранее были памятниками.

Их сняли в соответствии с Законом Украины "Об осуждении коммунистического и национально-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

"Убеждена, техника принесет пользу нашим воинам-защитникам. Благодарю всех присутствующих депутатов за единогласную поддержку! Работаем на Победу и поддержку ВСУ!", - пишет городская голова Умани Ирина Плетнева в Facebook.

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Другие новости про танк Т-34

Ранее УНИАН сообщал про высмеивание трухлявого величия России, когда на парад в Москве приехал только старый Т-34. "Действительно весело, что Т-14 "Армата" оказался не только слишком дорогим для использования в Украине, но и не существует в достаточно большом количестве, чтобы пережить истощение Парада Победы в Москве", - написал OSINT-аналитик Оливер Александер.

Кроме того, военный эксперт Олег Жданов тоже иронично комментировал использование Т-34 Россией. "Парад 9 мая в Москве я бы охарактеризовал одним вопросом: а где российское войско? Войска-то не осталось. Даже я такого не ожидал", - заявил он.

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