По его словам, каждое сбивание дрона и ракеты - это спасенная жизнь.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на масштабную ночную атаку дронов на Украину и отметил героическую работу спасателей и защитников неба.

"Вы – наши герои", - написал Зеленский в Telegram, обращаясь к ним.

Отмечая силы противовоздушной обороны Украины, президент отметил, что они слышат сигнал воздушной тревоги иначе, чем большинство.

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"Вы устремляете взгляд вверх, чтобы уничтожать вражеские ракеты, самолеты, вертолеты, беспилотники. Каждое сбитие вражеских дронов и ракет – это спасенные жизни людей", - сказал президент.

Обращаясь к спасателям, которые привлечены к ликвидации последствий вражеских ударов, подчеркнул, что они выкладываются на полную ради спасения других.

Ночная атака оккупантов по Украине

Как сообщал УНИАН, этой ночью российские оккупанты совершили массированную атаку Украины, выпустив 54 ударных дрона. В частности 40 "шахидов" направили на Киев, который сегодня отмечает День города. Украинским защитникам удалось сбить 52 беспилотника. Эта атака стала самой массовой атакой дронов с начала полномасштабной войны.

В ОП заявили, что ночная атака дронов на День Киева является очередным признаком того, что история Украины - это раздражитель для россиян.

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