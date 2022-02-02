Совет министров Польши одобрил постановление о помощи Украине.

Правительство Польши одобрило передачу украинской армии оборонительного вооружения в рамках помощи на фоне роста угрозы полномасштабного вторжения России.

Об этом в Twitter сообщил министр обороны Мариуш Блащак.

ВСУ передадут самые современные переносные зенитно-ракетные комплексы "Piorun" и боеприпасы.

"Хорошие новости. По моей просьбе Совет министров одобрил постановление о помощи Украине. Предоставим самое современное польское оборудование - ПЗРК" Piorun" и боеприпасы", - написал глава Минобороны.

ПЗРК Piorun разработан и изготавливается польской фирмой MESKO, предназначен для борьбы с низколетящими самолетами, вертолетами и БПЛА и является глубокой модернизацией ПЗРК Grom.

ПЗРК поступил на вооружение польской армии в 2019 году. Общая длина в боеготовом положении чуть больше 1,6 м, масса – 16,5 кг. Перенос и применение комплекса обеспечиваются одним стрелком-оператором.

Накануне своего приезда в Киев премьер Польши Матеуш Моравецкий отметил, что готовы передать ВСУ для обороны страны ПЗРК "Гром".

С ноября 2021 года Россия сосредоточила на границах с Украиной более 100 тысяч военных. Международное сообщество опасается, что Кремль привлечет армейцев и технику к полномасштабному наступлению.

В связи с новой угрозой российской агрессии в Восточной Европе США, Британия и ЕС работают над инструментами сдерживания намерений Путина, в частности путем введения жестких санкций.

США и ряд стран Европы согласились передать украинской армии военное вооружение для защиты суверенитета государства от вероятного нового наступления России.

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