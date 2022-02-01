Международное сообщество опасается, что Россия привлечет сосредоточенные вокруг Украины войска для нового вторжения.

Варшава в рамках военной помощи Вооруженным силам Украины планирует передать, в частности, боеприпасы, ПЗРК "Гром" и дроны разного типа.

Об этом во время брифинга во вторник перед визитом в Киев заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий, цитирует Укринформ.

"Солидарность и слова сегодня недостаточны, сейчас их надо перековывать в действия. По этой и другим причинам, которые связаны с очень опасной военной ситуацией, которая, к сожалению, там сложилась, мы также готовы передать оборонительное оружие", - сказал глава польского правительства.

Читайте также88 миллионов фунтов помощи и обсуждения агрессии РФ: с чем Джонсон приедет в Киев

О передаче оборонительного вооружения премьер говорил с президентом страны Анджеем Дудой. Однако в Киеве Моравецкий намерен уточнить у Зеленского и Шмыгаля, какого типа военной помощи нуждаются украинцы, чтобы они могли защищаться от России.

Отвечая на вопрос, какую конкретно военную помощь Польша планирует передать Украине, Моравецкий отметил: "Боеприпасы, ПЗРК "Гром" и дроны разного типа".

Речь идет также о передаче гуманитарной помощи, в частности предметов первой необходимости.

Накануне польские СМИ писали о намерении властей передать Украине военную помощь для сдерживания России в случае ее нападения.

С ноября 2021 года Россия сосредоточила на границах с Украиной более 100 тысяч военных. Международное сообщество опасается, что Кремль привлечет армейцев и технику к полномасштабному наступлению.

В связи с новой угрозой российской агрессии в Восточной Европе США, Британия и ЕС работают над инструментами сдерживания намерений Путина, в частности путем введения жестких санкций.

США и ряд стран Европы согласились передать украинской армии военное вооружение для защиты суверенитета государства от вероятного нового наступления России.

Вас также могут заинтересовать новости: