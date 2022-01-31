Анджей Дуда поддержал предложение после переговоров с Владимиром Зеленским.

Власти Польши намерены передать Украине вооружение на фоне российской угрозы. Военная помощь будет содержать оборонительное оружие.

Об этом сообщает Polsat News.

"Принято решение передать украинской стороне боеприпасы, которые будут использоваться в обороне, а не наступлении. Это решение дорабатывается министром обороны (Мариушем Блащаком - ред.)", - заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

Он указал, что президент Польши Анджей Дуда поддержал передачу вооружения после переговоров с президентом Владимиром Зеленским.

"Дуда после консультаций с Зеленским поддержал идею предоставления военной поддержки и Украине. Вместе с тем очень тесное сотрудничество между президентом и министром обороны Блащаком в этом отношении заслуживает внимания", - подытожил Солох.

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Германия является одной из стран ЕС, которые отказываются предоставлять Украине оружие для защиты от российской агрессии. В частности, 14 декабря 2021 года СМИ сообщили, что бывшая канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала продажу Украине оружия через агентство НАТО по поддержке и снабжению.

Кроме того, сообщалось, что эту возможность также блокировали Нидерланды. Однако недавно в Нидерландах изменили свою позицию и заявили, что их правительство открыто к военной помощи Украине в вопросе поставок оборонного вооружения.

30 декабря новая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что не поддерживает поставки оружия Украине. По ее мнению, "дальнейшее военное обострение не принесет Украине большей безопасности". 17 января в Киеве глава МИД Германии заявила, что позиция Германии в вопросе поставки в Украину оружия остается неизменной.

16 января посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в очередной раз призвал Берлин предоставить Украине вооружение. По словам украинского дипломата, нежелание нового правительства Германии поставлять оружие "очень огорчает" на фоне наращивания сил РФ на границе с Украиной. "Теперь настал момент истины, - кто есть настоящий друг", - подчеркнул Мельник.

Канцлер Олаф Шольц подтвердил, что правительство Германии не планирует поставлять оружие Украине, но будет пытаться дипломатическим путем отвлечь возможность вторжения Российской Федерации в Украину.

На днях Германия отказалась выдавать разрешение на запрос своего союзника по НАТО Эстонии о передаче украинской армии оружия немецкого производства.

В свою очередь в Дании заявили о готовности предоставить Украине оружие и другое военное оборудование, если президент России Владимир Путин пойдет на обострение ситуации.

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