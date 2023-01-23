Украинская авиация нанесла ряд ударов по районам сосредоточения противников, отметил Генштаб ВСУ.

Силы обороны Украины в течение суток поразили российский склад логистики и три района сосредоточения противников.

Украинская авиация нанесла пять ударов по районам сосредоточения врагов, сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в своей сводке в понедельник, 23 января. "Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины... поразили три района сосредоточения оккупантов и вражеский склад логистики", - говорится в сообщении.

Как отметили в Генштабе, захватчики в течение суток нанесли четыре ракетных удара по населенным пунктам (две ракеты были уничтожены нашей противовоздушной обороной) и 18 авиационных ударов. Также враг совершил 24 обстрела из реактивных систем залпового огня.

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Генштаб также предупредил, что всей территории Украины продолжают грозить российские авиационные и ракетные удары.

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Генштаб ВСУ утром 23 января сообщил, что враг продолжает наступать на Бахмутском направлении. Кроме того, противники вели безуспешные наступательные действия на Запорожском, Авдеевском и Лиманском направлениях.

Украинские воины дают врагу достойный отпор. Командование Воздушных сил сообщило, что сегодня на восточном направлении ликвидированы шесть вражеских воздушных целей, в частности, два штурмовика Су-25 и ударный вертолет Ка-52.

Стоит отметить, что по мнению военного летчика-инструктора, полковника запаса ВСУ Романа Свитана, россиянам не "светят" прорывы в Украине.

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