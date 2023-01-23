Наступление врага на Донбассе усилилось после Нового года, отметил военный эксперт.

Россия перед Новым годом пошла в наступление на Донбассе, российские оккупанты не смогут осуществить прорывы в нашей стране.

Сейчас линия фронта расположена так, что противник либо сталкивается с природными препятствиями, например, с широкой рекой Днепр, которые не может преодолеть, либо уперся в рокадные дороги (дороги в прифронтовой полосе), и поэтому украинские войска легко могут контролировать территорию, рассказал военный летчик-инструктор, полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Свитан российской журналистке Юлии Латыниной.

"Они уже наступают, они наступают где-то… перед Новым годом это началось, усилилось где-то через неделю после Нового года, как раз в районе 6-7 числа начали движение уже усиленное… начался основой подвод войск, российских частично мобилизованных. Они начали выполнять наступательные действия. Прорывных действий уже не будет… у россиян", - сказал эксперт.

Полковник подчеркнул, что "у них нет такой возможности - выполнить прорывные действия".

Война в Украине с Россией - что нужно знать

Утром 23 января Генштаб ВСУ сообщил, что россияне продолжают наступать на Бахмутском направлении. По его данным, противник также ведет безуспешные наступательные действия на Авдеевском, Запорожском и Лиманском направлениях.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий говорил, что на весну и начало лета запланировано большое новое наступление России.

Стоит отметить, что украинские воины дают достойный отпор противнику - на нашей земле уже ликвидированы около 121 тыс. 480 захватчиков.

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