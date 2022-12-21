Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили склад боеприпасов, 3 пункта управления и 10 районов сосредоточения живой силы оккупантов.

Украинская авиация вчера нанесла 22 удара по районам скопление захватнических войск и позициях зенитно-ракетных компексов.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации о российском вторжении по состоянию на 6:00.

Отмечается, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 12 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили склад боеприпасов, 3 пункта управления и 10 районов сосредоточения живой силы оккупантов.

Война с Россией: ситуация на фронте

Самым горячим участком фронта сейчас является Бахмутское направление в Донецкой области. Во вторник, 20 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Бахмут. Там он встретился и пообщался с военными. Президент также вручил награды защитникам.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил на Луганщине российские оккупанты массово устанавливают блокпосты, чтобы ловить своих дезертиров, которые бегут с передовой. Внутри российских оккупационных подразделений нет общего понимания и слаженной работы. Боевые действия продолжаются на Запорожском и Херсонском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах двадцати пяти населенных пунктов.

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