Известно, что враг проводил наступление, однако успеха не имел.

Российские оккупанты продолжают наступление на Бахмутском направлении. На Лиманском, Авдеевском и Запорожском направлениях враг ведет безуспешные наступательные действия, а на других направлениях – ведет оборону.

В сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 6:00 сообщается о ситуации на фронте. Известно, что враг проводил наступление, однако успеха не имел.

"Враг вел безуспешные наступательные действия на Лиманском, Авдеевском и Запорожском направлениях. Продолжает наступательные действия на Бахмутском направлении. На других направлениях - ведет оборону", - рассказали в Генштабе.

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В то же время, отмечается, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено.

Ситуация в Бахмуте

Ранее в ISW уже объяснили, почему многомесячная оборона Бахмута имеет решающее значение. Украина заплатила бы значительную цену, если бы российским войскам удалось легко захватить город-крепость, уверены эксперты. 22 января стало известно, что ВСУ уничтожили целую казарму с оккупантами под Бахмутом. Некоторым захватчикам удалось избежать первого удара, однако вскоре их настигла судьба их товарищей: когда враг пытался спастись в здании рядом, ВСУ совершили финальный обстрел. Логово рашистов загорелось.

Помимо этого, егеря ДШВ загнали оккупантов в ловушку под Бахмутом. Защитники Украины отлично сработали и ликвидировали группу рашистов. 23 января в Генштабе также сообщили, что ВСУ "минуснули" еще 720 российских оккупантов.

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