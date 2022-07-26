Также авиацией нанесено 7 ударов по местам дислокации и развертывания подразделений врага.

На юге украинские военнослужащие уничтожили 48 российских оккупантов.

Об этом в Facebook заявил представитель оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

По его словам, авиацией ВСУ нанесено 7 ударов по местам дислокации и развертывания подразделений врага: 6 опорных пунктов, сосредоточение вооружения и военной техники и командно-наблюдательный пункт в Бериславском и Херсонском районах области.

"Обобщенные данные о вражеских потерях свидетельствуют, что южные степи Украины зачищены от 48 рашистов, 4 танков Т-72, ста пятидесяти двух миллиметровой пушки-гаубицы, самоходной артиллерийской установки, 3 единиц бронированной и 3 – автомобильной техники. Уничтожен пункт управления 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады рашистов и их склад боеприпасов в районе Пятихатки", - заявил Назаров, добавив, что окончательные потери врага доразведываются.

Корабельная группировка вражеских сил в Черном море остается без изменений: 2 ракетоносителя и 1 большой десантный корабль караулят, остальной корабельно-катерный состав находится в ракетно безопасных районах моря вблизи Крымского полуострова.

"Поэтому угрозы ракетного удара и высадки десанта остаются активными во вражеских планах", - сказал Назаров. Кроме этого, в Черном море после шторма могут дрейфовать мины.

Также отмечается, что враг продолжает ведение боевых действий, держась за укрепленные рубежи обороны. Пытается подтягивать резервы живой силы и техники с крымского направления.

"В очередной раз вражеские силы количеством в РТГр с привлечением резервов, попытались осуществить наступательные действия по направлению Ищенки на Белогорку. Понеся потери, ретировались", - сообщил Назаров.

В течение дня противником было нанесено три удара. В частности, в полдень, с самолетов, с направления временно оккупированной территории выпущено 2 ракеты Х-59 по Николаевской области. Одна из них попала вблизи Большого Артаково, вторая – по окрестностям Калуги.

Часом позже в районе Новогригорьевка ударила пара Ка-52, вечером парами штурмовиков и ударных Ка-52 атаковано Андреевку. Потерь во всех трех случаях не допущено.

Ранее советник главы Херсонской областной военной администрации заявил, что россияне пытаются устроить понтонную переправу у разрушенного Дарьевского моста.

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