Это обрывает российские логистические цепочки, отметил министр.

Украинские войска уничтожили 50 российских складов боеприпасов с помощью поставленных США реактивных систем HIMARS.

Об этом заявил в понедельник министр обороны Украины Алексей Резников, цитирует Reuters.

"Это обрывает их (российские) логистические цепочки и лишает их возможности вести активные боевые действия и покрывать наши вооруженные силы сильным артиллерийским обстрелом", — сказал он в телекомментариях.

Как писал УНИАН, США пока не готовы к передаче Украине ракет до 300 км до HIMARS, потому что это может спровоцировать Третью мировую войну.

В то же время, как подтвердил глава ОП Андрей Ермак, Украина договорилась с союзниками о передаче 25-30 единиц HIMARS и MLRS.

Сейчас ВСУ для ударов по российским позициям используют ракеты дальностью до 80 км.

Соединенные Штаты уже доставили в Украину 12 систем HIMARS и на этой неделе объявили намерение передать еще 4 таких системы. Ранее уже сообщалось, что в целом США и союзники обязались передать ВСУ более 20 таких систем.

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