Повреждение мостов делает невозможным пополнение боеспособности оккупантов.

Российские оккупанты пытаются устроить понтонную переправу у разрушенного Дарьевского моста в Херсонской области.

Об этом сообщил советник председателя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань в Facebook.

"Русские пытаются устроить понтонную переправу возле разрушенного Дарьевского моста. Напоминаю, еще на днях коллаборационист Стремоусов говорил, что этот мост через Ингулец роли никакой не играет. Ну ничего, приготовят новую цель для ВСУ - к тому же уже и пристрелянную. Ведь как раз повреждение мостов - делает невозможным пополнение боеспособности оккупантов. Украина уже официально, контролирует транспортные пути оккупантов, что сильно напрягает Россию", - заявил он.

Как ранее сообщал УНИАН, 19 июля, украинские военные ударили по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне, который связывает город с левым берегом Днепра.

В британской разведке называют основной уязвимостью российской армии на Херсонщине именно Антоновский мост. Именно поэтому контроль над переправами через Днепр может стать ключевым фактором в боевых действиях в Херсонской области.

23 июля ВСУ "с хирургической точностью" попали в Дарьевский мост через Ингулец в Херсонской области. По состоянию на 25 июля ВСУ уже взяли под контроль несколько объектов транспортной инфраструктуры в области.

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