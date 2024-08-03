По его мнению, это будет иметь ключевое значение в этой весенне-летней кампании российской армии.

Российские диверсионные группы уже начали иногда заходить в город Торецк Донецкой области.

"На самом деле, они там действуют, их оттуда выбивают, но в значительном количестве российской армии в Торецке сейчас нет. Но она подошла вплотную. То есть это Зализное, насколько я понимаю, это где-то [расстояние] примерно, как из Вишневого до Киева. Это такой спутник для Торецка, поэтому там расстояние очень малое", - пояснил военный обозреватель Денис Попович рассказал в эфире Radio NV.

По его словам, вражеская армия продвигается, в частности, благодаря значительному превосходству в живой силе, которую противник "без сожаления бросает в бой", и активному использованию КАБов.

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"Из-за этого значительная вероятность того, что враг будет дальше продвигаться, и когда-то в Торецк зайдет. Мы можем сейчас констатировать, что фактически уже начинается или уже началась битва за этот город. И, очевидно, она будет иметь ключевое значение в этой весенне-летней кампании российской армии, которую она сейчас пытается проводить", - подытожил эксперт.

Война в Украине - ситуация в Торецке

Как сообщал УНИАН, город Торецк Донецкой области находится под контролем Вооруженных сил Украины, а заявления россиян о его захвате - дезинформация.

По словам командира взвода 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады, младшего лейтенанта Станислава Краснова, россияне делают ставку на прорыв линии обороны на Торецком направлении, подтягивают туда резервы и не только пехотные.

Как рассказали в DeepState, сейчас идут бои на подступах к Торецку, а именно в Железном и Северном.

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