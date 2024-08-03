Май июнь и июль стали для российских оккупантов самыми затратными по показателям уничтоженной живой силы, начиная с февраля 2022 года.

Хотя потери российских оккупантов на фронте за предыдущие два месяца заметно снизились, в течение августа они превысят показатель в тысячу убитыми и ранеными в сутки.

С таким прогнозом выступило Министерство обороны Великобритании в сети X (Twitter), ссылаясь на данные разведки. "В среднем ежедневные российские потери (убитыми и ранеными) в Украине снизились в течение последних двух месяцев с высокого уровня в более 1262 в день в мае до 1140 в июле. Несмотря на это сокращение, последние три месяца были самыми затратными для российских сил с февраля 2022 года", - сообщает разведка со ссылкой на отчеты Генерального штаба ВСУ.

По мнению разведки, сокращение среднесуточных потерь указывает на то, что российские силы закрепляют позиции в Харьковской области.

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"Хотя, этот новый подход усилил давление на линию фронта, эффективная украинская оборона и отсутствие подготовки у россиян уменьшает способность России использовать любые тактические успехи для более широких операционных достижений", - отмечает разведка.

При этом, сказано, вероятно, что уровень потерь российских оккупационных войск продолжит превышать средние показатели более тысячи человек в день в течение августа, поскольку Россия продолжит наступательные операции на широком фронте от Харьковщины на севере до Роботино на юге.

Война в Украине: новости

В июле главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что потери РФ в войне против Украины втрое превышают украинские. В частности, по его словам, потери Кремля втрое превышают потери Украины, а на некоторых направлениях - даже больше.

В феврале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за два года полномасштабного вторжения потери россиян убитыми составляют 180 тыс. Еще до 500 тыс. россиян получили ранения. Количество пропавших без вести президент не назвал.

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