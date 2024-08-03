Наибольшая концентрация оккупантов сейчас наблюдается в районе Красногоровки, рассказал Сергей Цехоцкий.

Российские войска стягивают все имеющиеся резервы на Покровское направление, которое сейчас считается самым критическим и тяжелым.

Как рассказал офицер 59-й мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий, в частности, резервы тянут из Мариуполя, Бердянска и Геническа.

"Мы не даем шансов врагу вообще на технике где-то продвинуться. Это происходит практически каждый день, поэтому враг больше применяет пехотные штурмы, но также и все имеющиеся средства, в том числе мотоциклы. То есть у нас сафари проходит практически каждый день", - отметил он в в эфире Суспільне Студія. Видео дня

По его словам, наибольшая концентрация военных РФ сейчас наблюдается в районе Красногоровки, там идут активные бои.

"Мы уничтожаем россиян - идут новые - и так продолжается в течение суток", - заявил офицер.

Вместе с тем, он выразил мнение, что "враг заканчивается".

"Количество той техники, которую они могут производить, низкое", - добавил Цехоцкий.

Война в Украине - какие потери России

Напомним, общие боевые потери России в Украине с 24 февраля 2022 года по 3 августа 2024 года ориентировочно составляют около 581 760 человек личного состава. За минувшие сутки украинские защитники уничтожили 1170 российских оккупантов

Также РФ потеряла на поле боев не менее: танков - 8 406, боевых бронированных машин - 16 238, артиллерийских систем - 16 217, РСЗО - 1 135, средств ПВО - 908, самолетов - 363, вертолетов - 326.

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