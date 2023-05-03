Украинская авиация за сутки нанесла ряд ударов по оккупантам, отметили в Генштабе.

Украинские воины за сутки ликвидировали один вражеский российский беспилотник-камикадзе "Ланцет", а также пять вражеских дронов-шпионов разных типов.

Украинская артиллерия и ракетные войска поразили вражеский склад боеприпасов и район сосредоточения живой силы противника, идет речь в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в среду вечером, 3 мая.

"Авиация Сил обороны за сутки нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава противника", - отметили в Генштабе.

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Враги уже длительное время пытаются прорваться вперед на востоке украинского государства. Утром 3 мая Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты за прошедшие сутки сосредоточили основные усилия на том, чтобы наступать на таких направлениях: Бахмутском, Лиманском, Марьинском и Авдеевском. На этих направлениях противник совершил десятки атак и получил достойный отпор.

Россияне на нашей земле несут очень серьезные потери. Общие потери РФ на 3 мая составляют примерно 191 940 врагов. В частности, ликвидировано 2 505 дронов противника оперативно-тактического уровня.

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