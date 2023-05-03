На Шахтерском и Купянском направлениях в эти сутки враг наступлений не вел.

Российские оккупанты 2 мая 2023 года вели наступление на четырех направлениях - Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском, но больше всего усилий сосредотачивали на "мясных" штурмах Бахмута и Марьинки.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на 3 мая 2023, в течение суток враг совершил 30 атак. Без изменений - на Волынском и Полесском направлениях, формирований наступательной группировки не обнаружено. На Запорожском и Херсонском - РФ продолжала вести оборону, на Шахтерском - обстреляла Новоукраинку и Пречистовку Донецкой области без ведения наступлений. На Купянском направлении сутки тоже прошли "относительно спокойно" - враг активно задействовал БПЛА для корректировки огня артиллерии.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Дубравы. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка Луганской области и Белогоровка, Верхнекаменское и Спорное Донецкой области.

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На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. Кроме того, оккупанты безуспешно атаковали в направлении Ивановского и Предтечиного. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григоровка, Хромово, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Предтечино, Дилиевка и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял также Новокалиново, Авдеевку, Северное, Тоненькое, Карловку и Нетайлово.

На Марьинском направлении отражены атаки противника в районе Марьинки. Вражеские обстрелы подверглись Красногоровка, Георгиевка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Северском и Слобожанском направлениях враг обстрелял из артиллерии населенные пункты Гасичевка, Елино, Блешня, Карповичи, Тимоновичи, Леоновка и Муравьи Черниговской области; Зноб-Новгородское, Уралово, Середина-Буда, Кучеровка, Ривне, Ворожба, Волфино, Николаевка, Мирополье Сумской области, а также Ветеринарное, Ольховка, Гатище, Волчанск и Потихоново на Харьковщине.

Война новости - главное на 3 мая

На фоне безуспешных наступательных действий оккупантов на востоке Украины ВСУ усиленно готовятся к контрнаступлению. Госсекретарь США Энтони Блинкен предположил, что оно может состояться "в ближайшие недели".

В то же время РФ продолжает терроризировать гражданских. Во вторник, 2 мая 2023 г., от обстрелов со стороны россиян в Херсонской области погибли четыре человека, еще семеро - получили ранения.

РФ также подтягивает на восток дополнительную технику, чтобы бить ею по гражданской инфраструктуре. Так, фиксируется перемещение С-300 в сторону Запорожья.

Тем не менее ВСУ продолжают бить по тылу врага. Во временно оккупированном городе Токмак Запорожской области в понедельник вечером, 1 мая, был уничтожен штаб захватчиков.

В ночь на 3 мая 2023 года РФ осуществила массированный удар иранскими дронами. Силы противовоздушной обороны уничтожили все российские БПЛА, которые летели на Киев.

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