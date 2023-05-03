С начала вторжения в Украине ликвидировано уже почти 192 тысячи российских оккупантов.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать врага и уничтожать его личный состав и техники. За минувшие сутки, 2 мая, украинские защитники ликвидировали еще 520 русских загарников.

Согласно данным Генштаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения общие боевые потери россиян ориентировочно составили:

личного состава - около 191 940 человек;

танки - 3702 танка (1 за сутки);

боевых бронированных машин - 7199 (6 за сутки);

артиллерийских систем / реактивные системы залпового огня - 2946 (16 за сутки) / 544;

средств противовоздушной обороны - 300 (2 за сутки);

самолетов / вертолетов - 308 / 294;

беспилотников оперативно-тактического уровня - 2 505 (28 в сутки);

крылатых ракет - 947;

кораблей/катеров - 18;

автомобильной техники и автоцистерн - 5 865 (14 за сутки);

специальной техники - 363 (3 за сутки).

Ситуация на фронте по состоянию на 3 мая 2023 года - что известно

По данным Генштаба, за прошедшие сутки российские захватчики продолжали наступать на четырех направлениях - Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. Больше всего сил россияне продолжают бросать на атаки в районе Бахмута и Марьинки.

Видео дня

В частности, в течение суток украинские защитники и Защитницы отбили 30 вражеских атак.

Кроме того, ночью 3 мая Россия осуществила очередную массированную атаку на Украину, выпустить 26 ударных дронов "Shahed-136/131". В воздушных силах сообщили, что защитникам Украины удалось уничтожить 21 вражеский беспилотник.

Вас также могут заинтересовать новости: