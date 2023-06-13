Тяжелая огнеметная система залпового огня противника была уничтожена на Запорожском направлении.

На Запорожском направлении украинские воины ликвидировали "Солнцепек" российских захватчиков - это тяжелых огнеметных систем залпового огня.

Вражеское вооружение уничтожено благодаря успешным действиям воинов Вооруженных сил Украины и бойцов Национальной гвардии, сообщило Восточное оперативно-территориальное объединение НГУ и опубликовало яркое видео.

"Бойцы аэроразведки гаубичного артиллерийского дивизиона 3 бригады оперативного назначения "Спартан" обнаружили вражеский ТОС-1А "Солнцепек" и скорректировали по нему огонь артиллерии 47-й отдельной механизированной бригады "Магура", - отметили в Нацгвардии.

На видео видно, что в результате ликвидации "Солнцепека" возник настоящий "фейерверк".

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Украинские воины в июне пошли вперед на нескольких направлениях. В частности, стало известно, что в Запорожской области от противника освобождено село Новодаровка.

Враг уже понес очень серьезные потери на нашей земле. По состоянию на 13 июня ликвидирована, в том числе 601 вражеская реактивная система залпового огня и 3 766 артиллерийских систем противника.

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