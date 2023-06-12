Враг безуспешно пытался вернуть населенный пункт под свой контроль, отметили в Запорожской отдельной бригаде территориальной обороны.

Российские захватчики больше не контролируют одно из сел в Запорожской области - украинские воины освободили село Новодаровка.

Новодаровка освобождена 4 июня, сообщила Запорожская отдельная бригада территориальной обороны на своей странице в Facebook. "4 июня 2023 года в рамках оборонной операции совместными действиями механизированного подразделения и сводным подразделением Запорожской отдельной бригады территориальной обороны было освобождено от оккупантов село Новодаровка", - говорится в сообщении.

В бригаде добавили, что противник на протяжении нескольких суток много раз пытался вернуть населенный пункт под свой контроль, но ему это не удалось.

Новодаровка находится в Пологовском районе Запорожской области. Россияне захватили село в марте прошлого года.

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Утром 12 июня Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что противник продолжил сосредотачивать основные усилия на ряде направлений: Лиманском, Марьинском, Бахмутском и Авдеевском. На этих направлениях продолжались тяжелые бои. В Генштабе добавили, что россияне пытались наступать, но не имели успехов.

Стоит отметить, что в июне в Донецкой области украинские воины добились значительных успехов - освободили от оккупантов Макаровку, Благодатное, Нескучное и Сторожевое. Только в одном Сторожевом во время зачистки были ликвидированы десятки захватчиков.

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