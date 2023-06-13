Уничтожено более 30 единиц техники врага.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил данные о потерях российских оккупантов. За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще около полутысячи российских оккупантов, говорится в сводке Генштаба.

Отмечается, что общие боевые потери противника с начала войны составили около 216 650, из них 470 человек ликвидированы за минувшие сутки.

Кроме этого, была уничтожена техника оккупантов: танки ‒ 3935 (+4), боевые бронированные машины ‒ 7642 (+6), артиллерийские системы – 3766 (+20), средства ПВО ‒ 363 (+1), вертолеты – 300 (+1), БПЛА оперативно-тактического уровня – 3309 (+2), автомобильная техника и автоцистерны – 6473 (+2), специальная техника ‒ 511 (+1).

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Потери вражеских РСЗО, самолетов, крылатых ракет и кораблей/катеров остались без изменений.

Потери РФ в Украине - последние новости

За прошедшие сутки авиация Вооруженных сил Украины нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 – по зенитно-ракетным комплексам оккупантов. Ракетные войска и артиллерия поразили 3 пункта управления, 2 зенитно-ракетных комплекса, район сосредоточения личного состава противника и 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях. Враг потерял вертолет Ка-52 и БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Также этой ночью враг нанес очередной массированный удар по Украине с применением БПЛА и ракет различного типа. Предварительно, враг запустил 14 крылатых ракет Х-101/555, из которых 10 были уничтожены противовоздушной обороной. Также нанес авиационный удар 4 "Шахедами", один - уничтожен нашими защитниками.

Известно о попадании по жилым домам Кривого Рога. По меньшей мере три человека погибли, 25 получили ранения (из них 19 находится в больнице). Еще семь человек могут находиться под завалами.

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