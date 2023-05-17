Сейчас идет контрбатарейная борьба, отметили в ВСУ.

На южном направлении украинские защитники нанесли удары по позициям российских оккупантов и получили определенные успехи.

Как сообщает оперативное командование "Юг", наша авиация нанесла удар по сосредоточению живой силы врага в Херсонской области - недалеко от населенного пункта Алешки и в Бериславском районе.

"В Баштанском районе Николаевской области уничтожено два "Орлана-10", а в Бериславском - еще один (беспилотник - Ред.) неопределенного типа. Кроме того, по результатам плодотворной работы наших ракетно-артиллерийских подразделений рашисты потеряли три единицы автобронетехники, антидроновое ружье и четырех военных", - сообщает командование.

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Также ВСУ уничтожили две крупнокалиберные пушки "Гиацинт" россиян.

Также "Юг" сообщает, что сейчас идет контрбатарейная борьба, враг продолжает огневое давление как на прифронтовые, так и на тыловые территории.

В Черном и Азовском морях корабельная группировка после ночной ракетной атаки уменьшена до восьми кораблей, маневрирующих вблизи Крыма и берегов РФ. Сейчас все ракетоносители заведены в пункты базирования.

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Напомним, на Бахмутском направлении произошло 25 боевых столкновений и 12 авианалетов. Силы обороны уничтожили более 100 оккупантов, боевую машину пехоты, шесть пушек Д-30, станции радиоэлектронной борьбы, дроны-камикадзе и тому подобное.

Стоит отметить, что общие потери России на 17 мая уже составляют 200 590 захватчиков. Кроме того, в частности, ликвидировано 7 365 вражеских боевых бронированных машин.

Справка УНИАН. Пушка "Гиацинт" - оружие, предназначенное для подавления и уничтожения живой силы, огневых средств, вооружения и военной техники на марше, в местах сосредоточения и в опорных пунктах.

Пушка может использоваться в различных погодно-климатических условиях. В зависимости от модификации, стреляет осколочно-фугасными, активно-реактивными, дымовыми, кассетными снарядами и даже выстрелами с ядерным боеприпасом малой мощности. Может стрелять на расстояние более 30 км.

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