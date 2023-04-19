Окончательные вражеские потери уточняют, отметили в Военно-морских силах нашей армии.

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины за сутки, 18 апреля, уничтожили 24 российских оккупантов, окончательные потери противника уточняют.

Об этом сообщает пресс-центр командования ВМС ВСУ. "За прошедшие сутки подразделениями ВМС ВС Украины были уничтожены 24 оккупанта и бронированная машина пехоты", - говорится в сообщении.

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Российские захватчики уже длительное время пытаются прорвать оборону украинских воинов на Донбассе. Противники много раз атаковали украинских воинов на Авдеевском, Марьинском, Бахмутском и Лиманском направлениях и терпели поражения. Самые горячие бои шли за Бахмут и Авдеевку.

Враги уже понесли очень серьезные потери на нашей земле. Потери россиян в Украине на 19 апреля составляют 183 750 человек. Только за минувшие сутки наши воины уничтожили более 600 оккупантов.

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