Защитники Украины отразили за сутки десятки атак противника, отметили в Генштабе.

Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут Донецкой области, наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районе Марьинки.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. "Противник, ценой больших потерь, продолжает вести захватническую войну. Основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток на указанных участках фронта отражено около 30 атак противника", - сказано в сообщении. При этом отмечается, что самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области.

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В Генштабе отмечают, что на Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия недалеко от населенного пункта Дубрава.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Степного, Бердичев, Авдеевки, Северного и Невельского Донецкой области, но успеха не имел.

В Генштабе отмечают, что на Шахтерском направлении в течение текущих суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Шахтерское, Угледар, Новоукраинка и Великая Новоселка Донецкой области.

В сообщении сказано, что сохраняется военное присутствие противника в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей.

Ситуация на фронте Украины - сейчас это стоит знать

Как сообщал УНИАН, вчера, 17 апреля, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью радио NV сказал, что 31 марта провалилась очередная попытка российского наступления, так называемого зимне-весеннего - именно в этот день Россия планировала выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей.

Буданов утверждает, что Россия перешла "к стратегической оборонительной операции" и сейчас ставит перед собой задачу - удержать захваченные территории Украины, сорвав украинскую наступательную операцию по их освобождению.

При этом он отметил, что исключением являются два района. По его словам, есть попытка захватить Бахмут, но Бахмут они захватывают "согласно их заявлениям, с июня 2022 года".

Буданов также сказал, что враг предпринимает попытки "полуохвата Авдеевки" с северной стороны, там рядом находится основной фронт Марьинки и происходит попытка активных действий.

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