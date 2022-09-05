Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Украинские воины за минувшие сутки ликвидировали еще 300 оккупантов. Потери РФ все ближе к "красной линии". Уже скоро ВСУ "отминусуют" 50 тысяч оккупантов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 05.09 ориентировочно составили:

Видео дня

личного состава - около 49 тыс. 800 (+300) человек ликвидировано,

танков - 2 тыс. 068 (+19) ед,

боевых бронированных машин - 4 тыс. 459 (+29) ед,

артиллерийских систем - 1 тыс. 157 (+10) ед,

РСЗО – 294 (+0) ед, средства ПВО - 156 (+0) ед,

самолетов-236 (+0) ед,

вертолетов-206 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 867 (+3),

крылатые ракеты - 205 (+2),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 тыс. 286 (+10) ед,

специальная техника-107 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Харьковщине ВСУ уничтожили склад боеприпасов и технику россиян.

Вас также могут заинтересовать новости: