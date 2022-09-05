Украинские воины за минувшие сутки ликвидировали еще 300 оккупантов. Потери РФ все ближе к "красной линии". Уже скоро ВСУ "отминусуют" 50 тысяч оккупантов.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 05.09 ориентировочно составили:
Видео дня
- личного состава - около 49 тыс. 800 (+300) человек ликвидировано,
- танков - 2 тыс. 068 (+19) ед,
- боевых бронированных машин - 4 тыс. 459 (+29) ед,
- артиллерийских систем - 1 тыс. 157 (+10) ед,
- РСЗО – 294 (+0) ед, средства ПВО - 156 (+0) ед,
- самолетов-236 (+0) ед,
- вертолетов-206 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 867 (+3),
- крылатые ракеты - 205 (+2),
- корабли /катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 тыс. 286 (+10) ед,
- специальная техника-107 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются.
Ранее УНИАН уже сообщал, что на Харьковщине ВСУ уничтожили склад боеприпасов и технику россиян.