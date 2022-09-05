За сутки украинские военнослужащие ликвидировали 104 захватчиков и много вражеской техники на юге страны.
Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в социальной сети Facebook.
Не давая врагу шансов на боевой успех и решение вопросов с логистикой, украинская авиация нанесла 21 удар по российским позициям, опорным и командным пунктам, районам сосредоточения сил и средств, а также по транспортно-логистическим объектам.
Отмечается, что ракетно-артиллерийские подразделения продолжают выполнять огневые задачи в интенсивном количестве, а переправы через Днепр и Ингулец находятся под плотным огневым контролем.
Результаты боевого дня составляют: 104 захватчика, 6 танков, 26 единиц другой бронированной и автомобильной техники, 9 гаубиц "Мста-С" и "Мста-Б", а также беспилотный разведчик "Элерон-10".
Уничтожен склад вражеских боеприпасов в районе Томиной Балки, понтонная переправа вблизи села Львове, поражен пункт управления 35 армии в Каховском районе и два контрольно-наблюдательных пункта батальонных тактических групп 247-го десантно-штурмового полка и 126-й отдельной бригады береговой обороны в Николаевском и Бериславском районах.
Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что об успехах контрнаступления ВСУ говорить рано, но по ходу боев видно, что "надежды Путина на Херсонском направлении не оправдались".