За прошедшие сутки авиация Сил обороны провела более 30 ударов, направленных на поражение живой силы и техники врага.

Украинские военные уничтожили оккупантов и полевой склад с боеприпасами вблизи Семеновки и Купянска на Харьковщине.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

Как сообщается, в течение суток авиация Сил обороны провела более 30 ударов, направленных на поражение живой силы, боевой и специальной техники, а также военных объектов.

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"В результате эффективного огневого поражения по районам скопления противника близ населенных пунктов Семеновка и Купянск Харьковской области, российские оккупанты понесли потери. Уничтожен один из полевых складов с боеприпасами, живая сила противника, а также военная техника. Потери уточняются", - говорится в сообщении.

Группировка Воздушных сил Вооруженных Сил Украины продолжает отражать ракетно-авиационные удары и воздушные нападения противника, эффективно осуществляет прикрытие критических объектов Украины.

Напомним, накануне российские оккупанты снова обстреляли Харьков. Под удар попали два района города. Известно, что в Харькове в результате обстрела госпитализировали двух человек. В Новобаварском районе удар пришелся на частный сектор - повреждены несколько частных домов и многоэтажка рядом с ними.

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