Также в ночь на 6 ноября было уничтожено более 30 БпЛА, которые пытались атаковать города Украины.

Общие боевые потери врага с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 6 ноября среди личного состава составили около 702 тысячи 900 человек. Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки наши защитники ликвидировали 1 тыс. 250 российских оккупантов.

По информации Генштаба, также уничтожено немало вражеской техники, в частности:

танков - 9 тыс. 214 (+6 единиц за сутки);

боевых бронированных машин - 18 тыс. 592 (+11);

артиллерийских систем - 20 тыс. 170 (+20);

РСЗО / MLRS - 1 тыс. 245 (+0);

средства ПВО - 996 (+0);

самолетов - 369 (+0);

вертолетов - 329 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня - 18 тыс. 366 (+57);

крылатые ракеты - 2 тыс. 631 (+0);

корабли /катера - 28 (+0);

подводные лодки - 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 28 тыс. 333 (+55) ед;

специальная техника - 3 тыс. 588 (+1).

В то же время в Генштабе проинформировали, что в ночь на 6 ноября враг нанес удар по Одесской области двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и Х-31П из акватории Черного моря, также выпустил по Украине 63 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотники неустановленного типа с направлений Брянск, Приморско-Ахтарск, Орел - РФ, Чауда - ВОТ Крыма.

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Воздушное нападение отбивали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 07:30 подтверждено сбитие 38-ми вражеских БпЛА в Одесской, Николаевской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Запорожской областях. 20 вражеских беспилотников локально потеряно в разных регионах Украины, еще два - в воздушном пространстве Украины", - говорится в сообщении.

Потери РФ на войне в Украине

Как сообщал УНИАН, с начала 2024 года Силы обороны Украины уничтожили и подбили 3 179 вражеских танков. То есть за 10 месяцев текущего года украинские военные вывели из строя условно 102 танковых батальона армии РФ.

В то же время неким "днем танкиста" для россиян в 2024 году называют 12 мая, когда, по данным Генштаба ВСУ, украинские подразделения за сутки поразили 31 танк РФ.

Это означает, что в течение суток российские оккупанты потеряли уничтоженными и подбитыми целый танковый батальон. В Минобороны Украины отметили, что такие потери могут стоить бюджету РФ не менее 9 млрд долларов США.

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